Киев
Лисобакт комплит (Lysobact complete)

Лисобакт комплит (Lysobact complete)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 668 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
335,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
238,95 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
298,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
276,74 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
297,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
308,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
373,60
Экономия при брони: -64,00 грн
309,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
276,99 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
379,05
Экономия при брони: -81,42 грн
297,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
312,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
379,00
Экономия при брони: -70,74 грн
308,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
263,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
309,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
270,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
227,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
278,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
348,12
Экономия при брони: -71,05 грн
277,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
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