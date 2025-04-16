Лисобакт комплит (Lysobact complete)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
328,31
Экономия при брони: -81,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
314,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
333,53
Экономия при брони: -16,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
355,97
Экономия при брони: -80,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
383,11
Экономия при брони: -19,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
382,12
Экономия при брони: -18,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
323,77
Экономия при брони: -55,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
282,95
Экономия при брони: -14,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
351,39
Экономия при брони: -82,96 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
352,70
Экономия при брони: -21,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
314,00
Экономия при брони: -25,00 грн