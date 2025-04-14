Лисобакт комплит (Lysobact complete)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
331,79
Экономия при брони: -36,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
359,92
Экономия при брони: -65,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
351,83
Экономия при брони: -103,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
387,40
Экономия при брони: -23,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
355,54
Экономия при брони: -107,24 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
354,83
Экономия при брони: -80,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
355,94
Экономия при брони: -115,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
348,15
Экономия при брони: -56,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
318,29
Экономия при брони: -43,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
317,76
Экономия при брони: -16,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн