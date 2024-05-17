АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Одесса (661517) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
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Всего: упаковка (1), пакет-саше (8)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1), пакет-саше (1)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
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Всего: упаковка (1), пакет-саше (6)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
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Одесса, пер. Семафорный, 4
1 социальна аптека
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Одесса, просп. Шевченко, 17
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, ул. Судостроительная, 11
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, дорога Фонтанская, 63
1 социальна аптека
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Одесса, просп. Глушко Академика, 22
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Полимед
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Всего: порошок (1)
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Одесса, ул. Балковская, 28
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Всего: упаковка (1)
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Черноморск, просп. Мира, 18
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
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Всего: упаковка (1), пакет-саше (3)
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 23
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-Д
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 98
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 13-А/7-Б