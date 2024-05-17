Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАТОКСИЛ ПЛЮСЦены в аптеках

АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Одесса (661517) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), пакет-саше (8)
290,30
Экономия: -95,20 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), пакет-саше (1)
279,60
Экономия: -82,40 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1), пакет-саше (6)
281,40
Экономия: -86,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (1)
273,20
Экономия: -78,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
281,10
Экономия: -86,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
285,10
Экономия: -90,00 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
265,30
Экономия: -68,10 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
277,20
Экономия: -82,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (2)
306,20
Экономия: -111,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (2)
315,00
Экономия: -119,90 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
220,70
Экономия: -23,50 грн
197,20 грн
Полимед
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: порошок (1)
215,21 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (1)
278,30
Экономия: -83,20 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (1)
255,00
Экономия: -57,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (1), пакет-саше (3)
278,30
Экономия: -83,20 грн
195,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (1)
224,70
Экономия: -27,50 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (1)
246,20
Экономия: -49,00 грн
197,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (1)
224,90
Экономия: -27,70 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-Д
Всего: упаковка (1)
281,10
Экономия: -86,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 98
Всего: упаковка (1)
310,60
Экономия: -115,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 13-А/7-Б
Всего: упаковка (1)
217,00
Экономия: -21,90 грн
195,10 грн