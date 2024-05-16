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АТОКСИЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г со вкусом клубники, №10 - Киев (661517) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), пакет-саше (5)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
319,40
Экономия: -124,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
318,00
Экономия: -122,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), пакет-саше (5)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
285,10
Экономия: -90,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1), пакет-саше (4)
305,00
Экономия: -109,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2), пакет-саше (3)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1), пакет-саше (7)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1), пакет-саше (7)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
228,80
Экономия: -33,70 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: пакет-саше (8)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
290,30
Экономия: -95,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1), пакет-саше (5)
313,60
Экономия: -118,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (2)
313,90
Экономия: -118,80 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 55
Всего: упаковка (1), пакет-саше (8)
318,30
Экономия: -123,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (1)
290,30
Экономия: -95,20 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1), пакет-саше (1)
261,40
Экономия: -66,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
310,60
Экономия: -115,50 грн
195,10 грн