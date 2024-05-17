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Азвестив таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №60 - Львов (615004) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
182,18
Экономия: -24,58 грн
157,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (5)
146,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
189,42
Экономия: -31,08 грн
158,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
177,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
144,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
207,99
Экономия: -45,99 грн
162,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
195,50
Экономия: -33,50 грн
162,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
180,82
Экономия: -37,74 грн
143,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (5)
273,50
Экономия: -110,60 грн
162,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (4)
199,29
Экономия: -42,51 грн
156,78 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
180,99
Экономия: -18,99 грн
162,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
228,99
Экономия: -66,99 грн
162,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -45,99 грн
162,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
245,99
Экономия: -83,99 грн
162,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
144,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
188,99
Экономия: -26,99 грн
162,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
197,99
Экономия: -35,99 грн
162,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -45,99 грн
162,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
192,48
Экономия: -27,40 грн
165,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -56,99 грн
162,00 грн