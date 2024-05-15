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Азвестив таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (615004) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (4)
201,39
Экономия: -44,97 грн
156,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), блистер (2)
170,53
Экономия: -14,11 грн
156,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (4)
211,80
Экономия: -46,90 грн
164,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
177,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
226,40
Экономия: -61,50 грн
164,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
193,99
Экономия: -31,73 грн
162,26 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), блистер (3)
243,20
Экономия: -78,30 грн
164,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
193,07
Экономия: -27,99 грн
165,08 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), блистер (4)
199,22
Экономия: -39,16 грн
160,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
177,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
183,50
Экономия: -21,24 грн
162,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
198,00
Экономия: -36,13 грн
161,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
155,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
191,00
Экономия: -29,26 грн
161,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
197,77
Экономия: -32,69 грн
165,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), блистер (3)
183,73
Экономия: -31,24 грн
152,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3), блистер (5)
195,03
Экономия: -30,16 грн
164,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
194,49
Экономия: -32,48 грн
162,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
176,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
194,01
Экономия: -32,19 грн
161,82 грн