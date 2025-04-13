Киев (адрес не указан)
Доступно в 328 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
221,75
Экономия при брони: -30,15 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
442,04
Экономия при брони: -31,40 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
344,55
Экономия при брони: -83,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
454,79
Экономия при брони: -44,44 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
212,38
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
428,90
Экономия при брони: -18,04 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
453,29
Экономия при брони: -76,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,90 грн