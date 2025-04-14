Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
200,24
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
309,48
Экономия при брони: -20,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
440,70
Экономия при брони: -41,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
330,52
Экономия при брони: -31,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
454,62
Экономия при брони: -69,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
405,55
Экономия при брони: -19,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
205,19
Экономия при брони: -12,37 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
411,65
Экономия при брони: -25,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс
456,38
Экономия при брони: -48,21 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Дикапсил капсулы 500 мг блистер №40
Фарма Плюс