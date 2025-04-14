Прокто-мазь (Procto-ointment)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Космонавтов, 14-Б
6.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,76
Экономия при брони: -9,46 грн
Виталина
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Жемчужина
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
11.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
109.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
109.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
129.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
144.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
176,53
Экономия при брони: -10,04 грн
Фармакопейка
Херсон, ул. Заменгофа Людвика, 1
144.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
186,87
Экономия при брони: -13,51 грн
Подорожник
Херсон, ул. Лавренева, 12
144.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
214.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
171,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
251.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
184,20
Экономия при брони: -7,46 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
168,01
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
252.4 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
190,27
Экономия при брони: -13,54 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
171,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
171,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -7,30 грн