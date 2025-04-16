Прокто-мазь (Procto-ointment)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,47
Экономия при брони: -12,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
54.4 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
176,74
Экономия при брони: -10,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Заменгофа Людвика, 1
54.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
180,58
Экономия при брони: -7,21 грн
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Чубчика, 3
85.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Виталина
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
110.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Космонавтов, 14-Б
111.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,78
Экономия при брони: -9,65 грн
Жемчужина
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
115.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
189,46
Экономия при брони: -12,84 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
149.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
180,78
Экономия при брони: -19,55 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
152.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
152.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
153.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
185,88
Экономия при брони: -9,11 грн