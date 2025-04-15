Прокто-мазь (Procto-ointment)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
154,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
188,98
Экономия при брони: -6,74 грн
Аптека24
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека бам
Винники, ул. Галицкая, 23
8.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
180,86
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Сокаль, ул. Тартаковская, 5
73.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
187,84
Экономия при брони: -11,79 грн
Подорожник
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 86-В
85.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Броды, ул. Набережная, 79
86.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,80
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 16-Н
114.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Надворнянская, 30
114.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 146
115.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -9,20 грн
Подорожник
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
115.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Русская, 19
117.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Русская, 23
117.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
168,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Шептицкого, 19
117.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
168,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
118.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
168,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 17
118.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
168,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
118.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
168,00
Экономия при брони: -1,10 грн