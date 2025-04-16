Прокто-мазь (Procto-ointment)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
185,88
Экономия при брони: -19,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
185,56
Экономия при брони: -9,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
184,64
Экономия при брони: -23,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
161,05
Экономия при брони: -8,26 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
168,01
Экономия при брони: -8,01 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
184,47
Экономия при брони: -7,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
188,71
Экономия при брони: -11,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
185,84
Экономия при брони: -8,99 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
173,00
Экономия при брони: -16,00 грн
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Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
49.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
184,22
Экономия при брони: -23,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
190,12
Экономия при брони: -13,20 грн