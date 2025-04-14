Прокто-мазь (Procto-ointment)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
185,56
Экономия при брони: -14,44 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,80
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
5.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
54.9 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,80
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 44-Г
99.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
180,97
Экономия при брони: -5,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,90
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
102.3 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
175,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Независимости, 16
102.6 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
106.0 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
182,35
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
128.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,90
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
186,63
Экономия при брони: -15,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
130.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
184,08
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
186,19
Экономия при брони: -11,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, пл. Соборная, 17
141.8 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
178,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
142.5 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 32
143.1 км
Прокто-Мазь мазь туба 20 г №1
Корпорация Здоровье