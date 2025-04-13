Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
994,20
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
1024,34
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
1050,46
Экономия при брони: -61,43 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
1047,85
Экономия при брони: -60,81 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ялтинская, 15
9.9 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
1016,08
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
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Подорожник
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Подорожник
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
94.3 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Подорожник
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
98.9 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Аптека низких цен
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Подорожник
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Подорожник
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
105.0 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Аптека низких цен
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
105.0 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Аптека шар@
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
105.1 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Авк фарм
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
А плюс
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
117.7 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Подорожник
Ружин, ул. Бирюкова, 5
124.2 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Аптека копейка
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
126.3 км
Олфрекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Nobel
970,20 грн