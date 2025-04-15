Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
306,00
Экономия при брони: -43,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
89,31
Экономия при брони: -3,42 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
288,68
Экономия при брони: -11,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
131,80
Экономия при брони: -5,99 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
310,34
Экономия при брони: -14,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
99,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
294,00
Экономия при брони: -104,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
103,46
Экономия при брони: -4,70 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
246,94
Экономия при брони: -8,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
105,22
Экономия при брони: -28,02 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
312,50
Экономия при брони: -79,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
106,74
Экономия при брони: -20,88 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
242,49
Экономия при брони: -60,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
105,89
Экономия при брони: -35,09 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
239,04
Экономия при брони: -46,57 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
324,00
Экономия при брони: -71,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
85,04
Экономия при брони: -14,24 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
242,68
Экономия при брони: -50,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
130,47
Экономия при брони: -49,99 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
162,32
Экономия при брони: -24,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
98,13
Экономия при брони: -4,49 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
238,92
Экономия при брони: -39,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
294,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
104,59
Экономия при брони: -31,99 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
236,09
Экономия при брони: -29,40 грн