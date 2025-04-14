Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
123,22
Экономия при брони: -4,89 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
250,58
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
122,23
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
107,49
Экономия при брони: -30,15 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
241,86
Экономия при брони: -48,52 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
106,44
Экономия при брони: -29,10 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
230,49
Экономия при брони: -39,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
265,10
Экономия при брони: -35,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
109,28
Экономия при брони: -31,56 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
306,18
Экономия при брони: -67,18 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
97,53
Экономия при брони: -20,19 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
242,78
Экономия при брони: -52,16 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
109,29
Экономия при брони: -32,50 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
239,52
Экономия при брони: -14,71 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
133,15
Экономия при брони: -6,78 грн