Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
104,29
Экономия при брони: -12,59 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
235,66
Экономия при брони: -16,49 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
114,77
Экономия при брони: -5,96 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
307,05
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
106,61
Экономия при брони: -19,50 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
240,65
Экономия при брони: -56,67 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
107,81
Экономия при брони: -20,70 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
249,77
Экономия при брони: -65,79 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
99,60
Экономия при брони: -5,94 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
266,04
Экономия при брони: -15,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
99,23
Экономия при брони: -11,68 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
247,01
Экономия при брони: -44,51 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
97,60
Экономия при брони: -10,05 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
230,50
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
136,03
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma