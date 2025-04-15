Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
124,18
Экономия при брони: -9,56 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
248,38
Экономия при брони: -14,37 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
241,36
Экономия при брони: -57,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
134,21
Экономия при брони: -7,50 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
241,18
Экономия при брони: -50,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
93,74
Экономия при брони: -4,88 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
312,83
Экономия при брони: -72,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
249,00
Экономия при брони: -20,10 грн