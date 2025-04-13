Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 617 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
343,10
Экономия при брони: -92,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
133,79
Экономия при брони: -5,33 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
278,49
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
108,79
Экономия при брони: -36,88 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
247,15
Экономия при брони: -54,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
107,33
Экономия при брони: -20,71 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
200,45
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
98,26
Экономия при брони: -7,56 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
225,78
Экономия при брони: -36,22 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
97,19
Экономия при брони: -6,49 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
247,70
Экономия при брони: -58,14 грн