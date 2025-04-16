Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
105,60
Экономия при брони: -24,44 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
209,09
Экономия при брони: -15,58 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
105,05
Экономия при брони: -6,77 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
291,38
Экономия при брони: -14,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
105,63
Экономия при брони: -24,45 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
240,52
Экономия при брони: -47,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
129,74
Экономия при брони: -6,62 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
292,76
Экономия при брони: -14,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
107,79
Экономия при брони: -5,32 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
201,73
Экономия при брони: -9,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
112,40
Экономия при брони: -4,76 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
289,93
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
100,91
Экономия при брони: -18,61 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
164,53
Экономия при брони: -41,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
133,87
Экономия при брони: -9,82 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
319,39
Экономия при брони: -104,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
96,97
Экономия при брони: -14,67 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
66,73
Экономия при брони: -5,41 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
97,33
Экономия при брони: -15,01 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
313,67
Экономия при брони: -19,34 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн