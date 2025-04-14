Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
110,88
Экономия при брони: -17,03 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
304,16
Экономия при брони: -39,61 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
127,08
Экономия при брони: -17,05 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
304,39
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
124,90
Экономия при брони: -9,30 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
166,52
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
104,40
Экономия при брони: -10,59 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
110,65
Экономия при брони: -28,64 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
307,85
Экономия при брони: -18,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
313,51
Экономия при брони: -48,85 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
116,24
Экономия при брони: -6,06 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
279,22
Экономия при брони: -14,56 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
101,12
Экономия при брони: -5,08 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
164,24
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
131,98
Экономия при брони: -5,31 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
236,94
Экономия при брони: -40,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
134,14
Экономия при брони: -7,47 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
240,50
Экономия при брони: -43,62 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
107,34
Экономия при брони: -14,19 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
306,83
Экономия при брони: -89,11 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
106,13
Экономия при брони: -10,09 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
239,58
Экономия при брони: -22,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
227,14
Экономия при брони: -6,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
113,92
Экономия при брони: -5,29 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн