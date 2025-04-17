Аллергозан® таблетки (Allergosan® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
148,35
Экономия при брони: -9,17 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
233,43
Экономия при брони: -40,54 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
139,29
Экономия при брони: -7,44 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
289,06
Экономия при брони: -15,43 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
106,92
Экономия при брони: -7,15 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
242,92
Экономия при брони: -50,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
336,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
106,86
Экономия при брони: -4,33 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
231,37
Экономия при брони: -46,93 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
109,62
Экономия при брони: -7,08 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
148,77
Экономия при брони: -20,19 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
335,00
Экономия при брони: -132,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
127,44
Экономия при брони: -4,02 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
68,14
Экономия при брони: -6,99 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
140,60 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
143,23
Экономия при брони: -4,41 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
294,07
Экономия при брони: -60,22 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Sopharma
123,42
Экономия при брони: -3,72 грн
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Sopharma
136,09
Экономия при брони: -13,82 грн