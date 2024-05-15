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Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер в картонной упаковке, №30 - Днепр (Днепропетровск) (600038) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
213,50
Экономия: -25,13 грн
188,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
218,63
Экономия: -30,26 грн
188,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
221,49
Экономия: -19,07 грн
202,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
214,99
Экономия: -40,82 грн
174,17 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
259,20
Экономия: -65,00 грн
194,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
202,41
Экономия: -29,20 грн
173,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
177,32 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
166,28
Экономия: -10,28 грн
156,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
236,62
Экономия: -55,99 грн
180,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
219,99
Экономия: -45,82 грн
174,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
213,04
Экономия: -39,83 грн
173,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
182,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (2)
218,46
Экономия: -45,25 грн
173,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), блистер (2)
176,92
Экономия: -8,92 грн
168,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
218,25
Экономия: -37,60 грн
180,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
218,82
Экономия: -38,08 грн
180,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
182,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
208,29
Экономия: -32,15 грн
176,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
216,63
Экономия: -39,22 грн
177,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
217,93
Экономия: -40,37 грн
177,56 грн