Киев
Климона (Klimona)

Климона (Klimona)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 117 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
1025,03
Экономия при брони: -57,84 грн
967,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Средняя, 45
2.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
1008,38
Экономия при брони: -41,94 грн
966,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
1022,48
Экономия при брони: -55,23 грн
967,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
879,19
Экономия при брони: -52,23 грн
826,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
926,47
Экономия при брони: -64,39 грн
862,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
897,87
Экономия при брони: -70,91 грн
826,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
1019,58
Экономия при брони: -52,88 грн
966,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
951,70
Экономия при брони: -103,85 грн
847,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
918,39
Экономия при брони: -44,15 грн
874,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
899,49
Экономия при брони: -51,64 грн
847,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
1025,79
Экономия при брони: -59,34 грн
966,45 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
951,43
Экономия при брони: -125,59 грн
825,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
953,41
Экономия при брони: -128,40 грн
825,01 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное