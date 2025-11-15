Киев
Климона (Klimona)
Климона (Klimona)
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
932,03
Экономия при брони:
-35,18 грн
896,85
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
905,12
Экономия при брони:
-53,72 грн
851,40
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
959,17
Экономия при брони:
-62,58 грн
896,59
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
943,62
Экономия при брони:
-46,66 грн
896,96
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
940,03
Экономия при брони:
-43,57 грн
896,46
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
895,48
Экономия при брони:
-44,11 грн
851,37
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
801,74
Экономия при брони:
-47,18 грн
754,56
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
954,66
Экономия при брони:
-212,36 грн
742,30
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
951,16
Экономия при брони:
-47,95 грн
903,21
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
949,19
Экономия при брони:
-52,77 грн
896,42
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
925,93
Экономия при брони:
-29,64 грн
896,29
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
905,80
Экономия при брони:
-54,35 грн
851,45
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
906,91
Экономия при брони:
-55,61 грн
851,30
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
954,84
Экономия при брони:
-58,74 грн
896,10
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
896,25
Экономия при брони:
-44,32 грн
851,93
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
886,52
Экономия при брони:
-34,79 грн
851,73
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
883,03
Экономия при брони:
-32,02 грн
851,01
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
930,51
Экономия при брони:
-148,99 грн
781,52
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
822,00
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
914,98
Экономия при брони:
-133,46 грн
781,52
грн
