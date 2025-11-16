Киев
Климона (Klimona)
Климона (Klimona)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
929,00
Экономия при брони:
-9,40 грн
919,60
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
886,43
Экономия при брони:
-59,29 грн
827,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
942,18
Экономия при брони:
-115,04 грн
827,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
898,29
Экономия при брони:
-71,15 грн
827,14
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
920,87
Экономия при брони:
-29,33 грн
891,54
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
883,28
Экономия при брони:
-56,23 грн
827,05
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
949,64
Экономия при брони:
-122,59 грн
827,05
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
882,32
Экономия при брони:
-39,61 грн
842,71
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
953,88
Экономия при брони:
-61,40 грн
892,48
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
806,50
Экономия при брони:
-52,15 грн
754,35
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
944,25
Экономия при брони:
-48,02 грн
896,23
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
910,14
Экономия при брони:
-47,99 грн
862,15
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
809,78
Экономия при брони:
-38,63 грн
771,15
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
764,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
851,16
Экономия при брони:
-49,16 грн
802,00
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
899,92
Экономия при брони:
-119,82 грн
780,10
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 19
4.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
922,31
Экономия при брони:
-44,72 грн
877,59
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
864,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
934,73
Экономия при брони:
-154,63 грн
780,10
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
804,52
Экономия при брони:
-33,24 грн
771,28
грн
Забронировать
