Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
639,14
Экономия при брони:
-40,87 грн
598,27
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
779,81
Экономия при брони:
-25,20 грн
754,61
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
797,35
Экономия при брони:
-43,34 грн
754,01
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
639,27
Экономия при брони:
-30,13 грн
609,14
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
764,95
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
789,94
Экономия при брони:
-35,10 грн
754,84
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
794,86
Экономия при брони:
-39,86 грн
755,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
907,62
Экономия при брони:
-55,71 грн
851,91
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
800,38
Экономия при брони:
-45,99 грн
754,39
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.8 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
870,85
Экономия при брони:
-100,04 грн
770,81
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
764,95
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
799,17
Экономия при брони:
-44,40 грн
754,77
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
905,97
Экономия при брони:
-53,98 грн
851,99
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 53/4
65.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
818,73
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 20
84.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
928,00
Экономия при брони:
-46,70 грн
881,30
грн
Забронировать
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
827,64
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
929,20
Экономия при брони:
-47,90 грн
881,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
84.9 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
929,20
Экономия при брони:
-47,90 грн
881,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Климона капсулы 400 мг №60
Фармаком
968,40
грн
Забрать 19.11 после 12:00
