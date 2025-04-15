Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,96
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,74
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,20
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,78
Экономия при брони: -0,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,67
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,76
Экономия при брони: -0,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,88
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,91
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
8.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,20
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
8.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,81
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,80
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
9.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,62
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
9.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,65
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
9.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,85
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
11.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,73
Экономия при брони: -0,71 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,02
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
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ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
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ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,04
Экономия при брони: -0,82 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
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ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,17
Экономия при брони: -1,16 грн