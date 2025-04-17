Винница (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
В городах рядом
Аптека шар@
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
24.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,68
Экономия при брони: -1,00 грн
Ощад аптека
Немиров, ул. Костельная, 92
38.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
108.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,80
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
113.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,64
Экономия при брони: -0,62 грн
Подорожник
Житомир, просп. Мира, 61/2
116.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
117.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,14
Экономия при брони: -1,12 грн
Подорожник
Христиновка, ул. Украинская, 30
117.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
118.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
39,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
150.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
152.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,88
Экономия при брони: -0,86 грн
Подорожник
Макаров, ул. Набережная, 3
165.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Подволочиск, ул. Галицкого, 64
173.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
180.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Кагарлык, пл. Торговая, 6
181.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека шар@
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
181.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,07
Экономия при брони: -1,05 грн
Подорожник
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
185.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн