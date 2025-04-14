Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,22
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,59
Экономия при брони: -0,57 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,08
Экономия при брони: -1,06 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,98
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,15
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
11.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,64
Экономия при брони: -0,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,61
Экономия при брони: -0,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
15.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,17
Экономия при брони: -1,15 грн
В городах рядом
Подорожник
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
20.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
112.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,73
Экономия при брони: -0,71 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
114.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,08
Экономия при брони: -1,06 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
114.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,85
Экономия при брони: -0,83 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
115.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Врадиевка, ул. Дяченко Даши, 2
153.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,16
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека шар@
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
165.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,90
Экономия при брони: -0,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
174.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
188.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
212.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн