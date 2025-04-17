Николаев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,72
Экономия при брони: -0,70 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,05
Экономия при брони: -1,03 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,06
Экономия при брони: -1,04 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
64.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,67
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,87
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
100.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,10
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,96
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Независимости, 4
108.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,90
Экономия при брони: -0,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
108.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
108.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,15
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
110.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,68
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,61
Экономия при брони: -0,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
122.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Дяченко Даши, 2
147.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,86
Экономия при брони: -0,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
149.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,93
Экономия при брони: -0,71 грн