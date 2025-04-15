Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -2,64 грн
Подорожник
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,17
Экономия при брони: -1,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -2,64 грн
Подорожник
Львов, ул. Липинского, 60
3.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -2,64 грн
Подорожник
Львов, ул. Днестровская, 1-А
3.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,94
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,98
Экономия при брони: -0,96 грн
Подорожник
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 11
3.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
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Подорожник
Брюховичи, ул. Ивасюка, 1
8.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -0,04 грн
Подорожник
Солонка, ул. Стрыйская, 1-К
9.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Великий Любень, ул. Львовская, 106-А
24.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека низких цен
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,22
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
39,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 16
63.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,00
Экономия при брони: -0,98 грн
Подорожник
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/3
63.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека бам
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
64.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
65.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн