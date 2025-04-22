Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
82,80
Экономия при брони: -34,06 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,21
Экономия при брони: -1,19 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
5.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
8.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
82,80
Экономия при брони: -34,06 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
9.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 14
9.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,63
Экономия при брони: -0,61 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
17,19
Экономия при брони: -1,17 грн
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Подорожник
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
14.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
20.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -2,94 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
20.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Аптека бам
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
21.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Буча, ул. Героев Майдана, 10
24.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,68
Экономия при брони: -0,66 грн
Подорожник
Буча, ул. Энергетиков, 4
24.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека бам
Буча, ул. Энергетиков, 8
24.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -1,74 грн
Подорожник
Бородянка, ул. Центральная, 349
46.7 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Макаров, ул. Набережная, 3
50.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Кагарлык, пл. Торговая, 6
68.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
98.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Біла ромашка
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
102.4 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
19,00
Экономия при брони: -0,57 грн