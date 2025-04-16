Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,41
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,93
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,86
Экономия при брони: -0,59 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,17
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
19,39
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,98
Экономия при брони: -0,96 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
12.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,86
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,08
Экономия при брони: -0,86 грн
Ощад аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,20
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека низких цен
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
15,80
Экономия при брони: -0,58 грн
Подорожник
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
102.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
14,04
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Линника Михаила, 45
104.9 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,15
Экономия при брони: -0,93 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
105.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ раствор 90 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
106.1 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,35
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
106.6 км
ДЕРМАКЛИН ФИТОФАРМ спрей 40 мл №1
Фитофарм
16,06
Экономия при брони: -0,79 грн