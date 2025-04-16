Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Миродекс (Mirodex)
Миродекс (Mirodex)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 18.04 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 18.04 после 17:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 25 мин
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 14:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 55 мин
Никополь, просп. Трубников, 40
82.2 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 14:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 55 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
83.8 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Никополь, просп. Трубников, 7-А
83.8 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню