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Миродекс (Mirodex)
Миродекс (Mirodex)
Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1920,00
Экономия при брони:
-57,00 грн
1863,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.7 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
64.7 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
64.8 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
64.8 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
65.1 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Миродекс концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ
1873,60
грн
Забрать 16.04 после 15:00
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