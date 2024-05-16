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Бимоптик Плюс Ромфарм капли глазные, раствор флакон с пробкой-капельницей 3 мл, №1 - Харьков (598749) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
336,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
352,32
Экономия: -27,76 грн
324,56 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
341,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
336,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
336,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
336,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
348,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -42,43 грн
309,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
341,03 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
343,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
349,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
386,35
Экономия: -49,75 грн
336,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
369,05
Экономия: -54,88 грн
314,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
350,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
358,35
Экономия: -23,55 грн
334,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
336,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
362,84
Экономия: -37,88 грн
324,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
355,50
Экономия: -35,70 грн
319,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (31)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
336,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
339,86 грн