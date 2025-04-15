Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
437,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
437,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
447,60
Экономия при брони: -49,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
437,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
455,05
Экономия при брони: -77,06 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
452,30
Экономия при брони: -61,58 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
447,60
Экономия при брони: -49,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
437,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
437,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
437,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
472,08
Экономия при брони: -99,53 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,40
Экономия при брони: -56,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,40
Экономия при брони: -56,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
455,75
Экономия при брони: -64,24 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,40
Экономия при брони: -56,40 грн