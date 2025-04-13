Киев (адрес не указан)
Доступно в 585 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
516,70
Экономия при брони: -107,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,40
Экономия при брони: -44,70 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
515,60
Экономия при брони: -133,36 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
515,50
Экономия при брони: -133,26 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
450,30
Экономия при брони: -49,81 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
524,10
Экономия при брони: -135,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
464,25
Экономия при брони: -68,77 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,40
Экономия при брони: -44,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
452,67
Экономия при брони: -52,17 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
448,39
Экономия при брони: -20,00 грн