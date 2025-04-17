Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
447,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,50
Экономия при брони: -64,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
464,73
Экономия при брони: -78,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
447,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
460,59
Экономия при брони: -66,94 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,30
Экономия при брони: -64,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
446,28
Экономия при брони: -17,58 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
454,40
Экономия при брони: -19,93 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
461,57
Экономия при брони: -16,14 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
447,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
443,57
Экономия при брони: -61,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
445,63
Экономия при брони: -16,82 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
442,93
Экономия при брони: -63,26 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
447,60
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma
462,77
Экономия при брони: -80,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Броцевин сироп 150 мл №1
Novator Pharma