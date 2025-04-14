Одесса (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
640,40
Экономия при брони: -28,47 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
729,70
Экономия при брони: -53,60 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
658,44
Экономия при брони: -22,93 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1084,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
756,74
Экономия при брони: -28,40 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
671,78
Экономия при брони: -44,92 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
717,81
Экономия при брони: -28,27 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
738,98
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1214,50
Экономия при брони: -53,33 грн
1161,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн