Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1282,15
Экономия при брони: -83,82 грн
1198,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1230,45
Экономия при брони: -60,33 грн
1170,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
787,75
Экономия при брони: -47,47 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1237,53
Экономия при брони: -74,57 грн
1162,96 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1066,53 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1131,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
807,03
Экономия при брони: -52,12 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1172,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
545,65
Экономия при брони: -38,24 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1271,16
Экономия при брони: -89,10 грн
1182,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
751,96
Экономия при брони: -29,13 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.8 км
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1057,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
765,50 грн
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1212,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Актипрол таблетки 100 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Актипрол таблетки 200 мг блистер №30
Medochemie Ltd
1011,57 грн