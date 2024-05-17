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Актипрол таблетки 100 мг блистер, №30 - Одесса (545351) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
596,06
Экономия: -25,46 грн
570,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
600,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
505,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
699,99
Экономия: -137,78 грн
562,21 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
624,59
Экономия: -55,54 грн
569,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
600,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
600,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
600,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
600,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
506,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
600,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
610,18
Экономия: -39,58 грн
570,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
600,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
600,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
625,49
Экономия: -57,18 грн
568,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
621,68
Экономия: -52,63 грн
569,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
600,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
600,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
600,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1), блистер (2)
636,77
Экономия: -66,05 грн
570,72 грн