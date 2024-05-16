Актипрол таблетки 100 мг блистер, №30 - Харьков (545351) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, ул. Сумская, 71
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Харьков, просп. Науки, 9
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Всего: таблетки (20)
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Харьков, ул. Космическая, 23
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Харьков, ул. Космическая, 25
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Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
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Харьков, просп. Науки, 23
Подорожник
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Харьков, просп. Науки, 38
Аптека копейка
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
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Харьков, просп. Гагарина, 167
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2