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Альбензи таблетки жевательные 400 мг блистер, №3 - Харьков (525223) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (4)
121,59 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
107,57 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
116,20 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
122,20 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (4)
113,02 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3)
112,82 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
116,20 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
112,45 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (11)
121,67 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
112,14 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
116,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (4)
121,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
116,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
116,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
122,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
116,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
112,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (3)
116,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
121,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
116,16 грн