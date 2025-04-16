Николаев (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
253,23
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
245,12
Экономия при брони: -12,89 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,71
Экономия при брони: -14,82 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
233,83
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
258,62
Экономия при брони: -37,94 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,27
Экономия при брони: -30,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
260,13
Экономия при брони: -39,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн