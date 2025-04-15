Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
247,06
Экономия при брони: -14,29 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
246,40
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
234,20 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
216,90
Экономия при брони: -4,20 грн