Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
217,96
Экономия при брони: -11,56 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
239,03
Экономия при брони: -36,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
257,37
Экономия при брони: -40,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
241,89
Экономия при брони: -35,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
258,18
Экономия при брони: -40,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
257,72
Экономия при брони: -39,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
239,12
Экономия при брони: -21,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
228,99
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
229,28
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
240,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
240,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Орнимак® раствор для инфузий 0.5 % бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,00 грн