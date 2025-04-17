Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
233,42
Экономия при брони: -59,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
262,30
Экономия при брони: -76,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
215,52
Экономия при брони: -41,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
247,80
Экономия при брони: -62,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,70
Экономия при брони: -53,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,70
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,63
Экономия при брони: -62,04 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
224,78
Экономия при брони: -51,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
257,60
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
233,62
Экономия при брони: -60,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
233,22
Экономия при брони: -60,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
262,60
Экономия при брони: -77,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
233,35
Экономия при брони: -56,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
247,73
Экономия при брони: -70,50 грн